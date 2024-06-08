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Gazimağusa'da alkollü sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada araçlar ve iş yeri zarar gördü

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Girne'de ise alkollü sürücünün motosiklete çarpmasıyla yaşanan kaza sonucu bir kişi yaralandı
Gazimağusa'da alkollü sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada araçlar ve iş yeri zarar gördü

Trafik Kazaları Gazimağusa ve Girne'de Tedirginlik Yarattı

08 Haziran 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında, Fatma ACAR (K-32) isimli sürücünün yönetimindeki SK 833 plakalı araç, 186 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, Dedeoğlu Çemberi istikametinden Sema Işıkları istikametine doğru seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak alan içerisinde bulunan çöp konteynerine çarptı. Ardından, toprak alan içerisinde park halinde bulunan CS 009 plakalı araca da çarpan araçta hafif yaralar oluştu. Kazada yaralanan Fatma ACAR, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Aynı gün, saat 22:45 sıralarında Girne'de meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise, Mulla Yusuf SACIR (E-71) yönetimindeki NS 951 plakalı araç, 77 mlgr alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyrederken dikkatsizce anayol durumunda bulunan Mustafa Çağatay Caddesi'ne giriş yaptı. Bu esnada, cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Hilal DEMİRİ (E-20) yönetimindeki ST 214 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışmalarına sebep oldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Hilal DEMİRİ, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

 

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