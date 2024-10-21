Gazimağusa’da Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Trafik Kazası: İki Yaralı, Bir Tutuklama

21 Ekim 2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Uvanç Recaioğlu (E-25) yönetimindeki MF 443 plakalı salon araç, 228 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum sonucunda, yolun solunda park halindeki PM 925 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle geriye savrulan PM 925 plakalı araç, arkasında park halindeki 34 MV 0129 plakalı kamyonetin arka kısmına da çarptı. Kaza sonucunda yaralanan MF 443 plakalı araç sürücüsü Uvanç Recaioğlu ve araçtaki yolcu Berkan İstanbul (E-28), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.
Uvanç Recaioğlu, olayın ardından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.
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