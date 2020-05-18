  • BIST 101.983
  • Altın 382,253
  • Dolar 6,8713
  • Euro 7,4919
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Gazimağusa’da Ani Ölüm… 41 Yaşındaki Behiye Bilgiç Hayatını Kaybetti

» »
Gazimağusa’da Ani Ölüm… 41 Yaşındaki Behiye Bilgiç Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Ani Ölüm… 41 Yaşındaki Behiye Bilgiç Hayatını Kaybetti

Gazimağusa’da 41 yaşındaki Behiye Bilgiç, ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, bugün saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlanan Bilgiç, özel bir hastaneye başvurdu. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Behiye Bilgiç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, Behiye Bilgiç’in ani ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alayköy: 400 dönümlük alanda yangın18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:59
  • ODTÜ: “ Kaybettiğimiz Ağaçları Fazlasıyla Tekrar Yeşerteceğiz”18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:56
  • Restoran, cafe ve barlar nasıl çalışacak? İşte maddeler18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:48
  • Bankacılık Yasası Hakkındaki Kararname Ve Tak Bütçesi Komiteden Geçti18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:46
  • Ulukışla’daki Yangın Kontrol Altına Alındı18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:36
  • Kuaför, Berber ve Güzellik Salonları nasıl çalışacak?18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:30
  • Gönyeli Belediyesi'nden Mobese önerileri18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:15
  • Toros: “Salgın, değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi için fırsat olarak kullanılmalı”18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:13
  • Toplantı öncesi Başbakan Tatar açıklama yapıyor (CANLI)18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:28
  • Dursun Oğuz: 'Yangının sebebi sigara izmariti'18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti