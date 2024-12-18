Gazimağusa’da Ani Ölüm: 60 Yaşındaki Abdulbari Taşkın Hayatını Kaybetti

GAZİMAĞUSA’DA ANİ ÖLÜM: 60 YAŞINDAKİ ABDULBARİ TAŞKIN HAYATINI KAYBETTİ

17 Aralık 2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da yaşayan 60 yaşındaki Abdulbari Taşkın, bir spor kulübü lokalinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doktor tarafından yapılan ilk incelemelerde, merhumun vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor