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Gazimağusa'da Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Gazimağusa'da Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

     

18.06.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Maral GİCHGELDİYEVA (K-32) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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