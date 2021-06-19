Gazimağusa'da Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
18.06.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Maral GİCHGELDİYEVA (K-32) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
PGM Basın Subaylığı açıkladı:
18.06.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Maral GİCHGELDİYEVA (K-32) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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