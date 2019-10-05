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Gazimağusa'da araç kundaklayan 3 kişi tutuklandı!

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Gazimağusa'da araç kundaklayan 3 kişi tutuklandı!
Gazimağusa'da araç kundaklayan 3 kişi tutuklandı!

26.9.19 tarihinde, saat 02.50 raddelerinde Gazimağusa’da Karakaşlı A.2 no’lu apartmanın alt kısmında Gazimağusa sakini C.Y na ait park halindeki MH 111 plaka no’lu Mercedes araç üzerine yanıcı madde dökerek tamamen yanmasına ve aynı yerde bulunan G.T ye ait aracın da kısmen yanmasına neden olan A.K, H.K ve E.E Gazimağusa polisinin 9 günlük titiz çalışması sonucu 4.10.2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar bugün 5.10 2019 tarihinde ek tutukluluk emri temini için Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı.İddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memuru Gökhan kol olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Kol şahadetinde 26.9.19 tarihinde saat 02.50 raddelerinde, Gazimağusa’ da Gülseren bölgesinde Karakaşlı A.2 apartmanının park yerinde, C.Y isimli bayana ait MH 111 plaka nolu Mercedes araç üzerine meçhul şahıslar tarafından yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklandığını aktardı. MH 11 plaka nolu aracın tamamen, yanında bulunan ve G.K ye ait NV 330 plakalı aracın da kısmen yandığına değinen Kol, apartmanın park yerinin duvar ve elektrik aksamlarının da yangın sonucu kısmen hasara uğradığını belirtti.

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9 günlük itinalı çalışmanın sonucu olarak 4.9.19 tarihinde zanlı 1 A.K, zanlı 2 H.K ve zanlı 3 E.E’un Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirten kol her 3 zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiklerine değindi. Zanlı 2 ve 3 ün vermiş oldukları gönüllü ifadenin itiraf niteliğinde olduğuna vurgu yapan tahkikat memuru Kol olayda kullanılan çakmak ve bidonun emare olarak alındığını belirtti.

Bir soru üzerine tahkikat memuru Kol, Zanlı 1 ve 2 nin aracı kundaklarken zanlı 3’ün araç içerisinde beklediğini ve kamera kayıtları yanında zanlı 2 ve 3 ün ifadelerinde suçu kabul ettiklerini belirttiklerini aktardı.

Zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibi yanında bağlantılı olan kişilerden alınacak ifade ve kamera görüntülerindeki incelemelerin devam edildiğine vurgu yapan Kol zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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