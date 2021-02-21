Gazimağusa'da araç yangını!

Gazimağusa'da Tarlabaşı Sokak üzerinde park halinde bulunan Hasan Küpeli'ye ait DD 725 plakalı salon araçta dün saat 10.30 sıralarında yandı.
Polisten verilen bilgide yangının elektrik aksamında oluşan kısa devre sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.
Öte yandan yangın nedeniyle, aracın ön göğüs kısmı ile ön koltuklar yanarak ön camı ise ısıdan patlayarak hasar gördü.
Yangın mal sahibi ve çevre sakinlerinin müdahalesi söndürülürken polisin soruşturması devam ediyor.
söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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