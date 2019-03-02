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Gazimağusa'da araçta silah ve patlayıcı bulundu

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Gazimağusa’da, üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı bulunduran A.D.(E-53) tutuklandı.
Gazimağusa'da araçta silah ve patlayıcı bulundu

Gazimağusa’da, üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı bulunduran A.D.(E-53) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda A.D’nin aracında 1 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, ateşli silah mekanizmasına sahip 1 elektronik nargile, tabanca mermisini ateşlemek için ateşli silah imalatında kullanılan 3 metal parça ve ateşli silah mekanizmasına sahip 1 kalem bulunarak emare olarak alındı.

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