Gazimağusa'da Arter'e çok güçlü rakip, Gökçe adaylığını açıkladı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ulaş Gökçe Gazimağusa Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu.

İşte o açıklama;

Bu ülkede umutsuz olmak aslında çok sıradandır. Bunun için sebep arayanlar her zaman aradıkları sebepleri bulurlar. Umutlu olmak ise sıra dışıdır. “Umudunu kesme yurdundan” demekle başlar hayal etmek, daha güzelini düşlemek, bu uğurda mücadele etmek ve gerçekleştirmek.

Üç aydır her kesimden geniş bir ekiple Mağusa’da şeffaflığı, sözde değil gerçek anlamda katılımcılığı, hesap verilebilirliği ve çağın gerekliliklerini karşılayacak bir yönetim anlayışını geliştirmek için çalışıyoruz.

Farklı kesimlerden çok sayıda insanla görüştük: esnaf, memur, işçi, emekli, genç, öğrenci ve işsiz, akademisyen, ekonomist, mimar ve mühendis, hekim, muhtar, belediye çalışanı. Mağusa’nın sorunlarını ve bu sorunların çözümünde kullanılacak yöntemleri irdeledik.

Siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle, bireylerle ürettiğimiz çözüm yöntemlerini görüştük ve bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz.

Tüm bu görüşmelerimizin sonunda geniş kesimlerin görüş, proje ve çözüm önerilerini içeren bir program ortaya çıkardık. Ortaya çıkan sadece önümüzdeki süreçte çok daha geliştirilebilecek bir program değildi. Bu programın yanında, aynı zamanda Mağusa’da sorunları çözebilecek, şehrini, mahallesini gerçekten seven insanlar da ortaya çıktı. Birlikte çalışacağımız bir şehir keşfettik.

Ortak paydası yaşadığı kenti sevmek olan insanlar beraber yürüyebiliyormuş; bunu gördük. İnsanların bir kurtarıcı değil, despot bir lider değil başka bir şey hayal ettiğini gördük. Egolardan arınmış, temiz bir enerjiyle, hep birlikte hareket edebilen , hayal ettikleri değişimi hayata geçirmek için emeklerini esirgemeyen insanlar gördük biz.

Şehrimiz Mağusa’yı seven ve onu düşünen, fikir üreten, kaygılanan, şehrimizde iş yapmak isteyen, özne olmak isteyen insanlar olarak bir araya geldik. Hep birlikte birbirimize umut olabileceğimizi, ülkemize umut olabileceğimizi gördük.

Bu amaçla 2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde birlikte çalıştığım ve çalışacağım Mağusalılar adına bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayıyım.

Mağusa’yı evi gören herkesi Cümbez’in etrafında birleşmeye davet ediyorum.

3 Nisan 2018 tarihinde, saat 10’da Mağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı’nda, Cümbez ağacının altında programımızı basına tanıtacağız...

Heyecanlıyız çünkü çok daha güzel bir Mağusa hayal ediyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz çünkü biz Mağusa’yı çok seviyoruz...

Gökçe kampanyasında Mağusa ile özdeşleşmiş CÜMBEZ ağacını kullanacak