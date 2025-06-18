Gazimağusa’da Aynı Gün İki Ayrı Yangın!

15 Ağustos Bulvarı ve Kurtalan Sokak’ta çıkan yangınlarda tarım ekipmanları, çitler, ev eşyaları ve elektrik kabloları zarar gördü. Her iki olayda da soruşturma sürüyor.

1. Yangın – Tır Parkı Yakını

17 Haziran 2025 tarihinde saat 08:30 sıralarında, Gazimağusa 15 Ağustos Bulvarı’nda, tır parkının güneyindeki seralar bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, dört dönümlük alandaki kuru otlar, yaklaşık 20 metre uzunluğunda çit, 40 metre uzunluğundaki elektrik kablosu ve sulama hortumları yanarak zarar gördü. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2. Yangın – Konut Yangını

Aynı gün saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa Kurtalan Sokak’ta bulunan bir ikametgâhın yardımcı odasında, muhtemelen çalışır durumdaki çamaşır makinesinin elektrik aksamlarının aşırı ısınarak alev alması sonucu yangın meydana geldi.

Yangında, çamaşır makinesi ve içerisindeki kıyafetler, arızalı iki buzdolabı, bir derin dondurucu, çeşitli bahçe aletleri ve mobilyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca çıkan ısı ve duman nedeniyle tüm odanın duvarları is içinde kaldı. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soruşturma devam ediyor.