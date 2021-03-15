Gazimağusa'da bazı bölgelerde elektrikler kesilecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bazı köylere 3 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında; Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar'a elektrik verilemeyecek.
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