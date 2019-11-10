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Gazimağusa'da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek

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Gazimağusa'da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek

Gazimağusa 1 Trafo Merkezi'nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında bölgede yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan duyuruda kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde açıklandı:

Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye bölgesi, Menekşeli bölgesi, eski hastane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel’e kadar olan bölge ve Suriçi, Derinya, Derinya Sınır Kapısı, kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler bölgesi, Kombos meydanı, 2.5 mil yolu Harnup Fabrikası bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal bölgesi, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Beşevler, 2.5 Mil yolu Akyar Sınır Kpısı’na kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise bölgesi, Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi güney kısmı ile gece kulübü bölgesi, 2. Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu mandıralar ve sınır bölgesi.

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