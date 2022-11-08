Gazimağusa’da bir futbol sahası içerisinde kaza!

07.11.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir futbol sahası içerisinde, Cahit Ahmet CANGÜN(E-15) arkadaşları ile futbol oynadığı esnada, gol sevinci yaşamak isterken, kalenin üst direğine asılıp kalenin öne doğru devrilmesi sonucu adı edilen yere düşerek yaralanmıştır.
Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, çocuk yoğun bakım servisine müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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