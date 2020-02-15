Gazimağusa’da Bir Kişiye Ait Kalıntılar Bulundu

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ekipleri tarafından dün bir kişiye ait kalıntılar tespit edildi.
Alithia ve diğer gazetelere göre, KŞK’dan dün yapılan açıklamada, kalıntıların bulunduğu Gazimağusa’daki noktada çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ekipleri tarafından dün bir kişiye ait kalıntılar tespit edildi.
Alithia ve diğer gazetelere göre, KŞK’dan dün yapılan açıklamada, kalıntıların bulunduğu Gazimağusa’daki noktada çalışmalara devam edileceği belirtildi.
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