  • BIST 10054.2
  • Altın 2720.095
  • Dolar 33.7695
  • Euro 37.4646
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATikTok fenomeni papağan, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

Gazimağusa'da bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

» »
Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde bugün 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Gazimağusa'da bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimğusa'da orta gerilim elektrik şebekesinde çürük direk değişim çalışması nedeniyle 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, kesintiyi kapsayacak bölgeler şöyle:

“Altıok, Maraş Magem, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil Yolu Harnup Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal bölgesinin bir kısmı, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu Kliniği bölgesi”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi14 Ağustos 2024 Çarşamba 08:31
  • Gazimağusa’da 15 Ağustos’ta Trafik Düzenlemesi: İsmet İnönü Bulvarı Tören Nedeniyle Kapatılacak13 Ağustos 2024 Salı 15:41
  • 18 yaşındaki genç yoğun bakımda13 Ağustos 2024 Salı 15:13
  • Uluçay atıkların şehre boşaltılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.13 Ağustos 2024 Salı 13:31
  • Başkan Uluçay: Şehrimize Kanalizasyon Atığı Boşaltılmasına Müsaade Etmeyeceğiz12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:42
  • Gazimağusa'da Şüpheli Ölüm: 44 Yaşındaki Burçin Ekmekcioğlu Evinde Ölü Bulundu12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:02
  • Alkollü sürücü önce bahçe duvarına, sonra araca çarptı11 Ağustos 2024 Pazar 11:38
  • Gazimağusa'da otobüs yan yattı09 Ağustos 2024 Cuma 16:46
  • Sattığı sigaraların parasını cebine attı09 Ağustos 2024 Cuma 13:35
  • Minibüs kazasının detayları belli oldu!09 Ağustos 2024 Cuma 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti