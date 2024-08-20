Gazimağusa'da bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimğusa'da orta gerilim elektrik şebekesinde çürük direk değişim çalışması nedeniyle 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, kesintiyi kapsayacak bölgeler şöyle:
“Altıok, Maraş Magem, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil Yolu Harnup Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal bölgesinin bir kısmı, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu Kliniği bölgesi”
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