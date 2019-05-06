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Gazimağusa’da bugün 44 yaşında hayatına son verdi

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Gazimağusa’da bugün öğle saatlerinde 44 yaşındaki Orhan Gençtürk intihar etti.
Gazimağusa’da bugün 44 yaşında hayatına son verdi

Gazimağusa Canbulat Mahallesinde yaşayan Orhan Gençtürk,  İstanbul’da yaşayan kızına not bırakıp intihar etti.

Notta “Kızım beni gömmeye gelsin” yazdığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)

 

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