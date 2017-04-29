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Gazimağusa’da bugün kan bağışı kampanyası ve çocuk festivali yapılacak

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Gazimağusa’da bugün kan bağışı kampanyası ve çocuk festivali yapılacak
Gazimağusa’da bugün kan bağışı kampanyası ve Çocuk Festivali yapılacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde yapılacak kan bağışı kampanyası ve festival 12.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Mağusa Gelişim Akademisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşecek festivalde çocukların keyifli zaman geçirmeleri için şişme parklar, yüz boyama, yeme içme stantları yer alacak.

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