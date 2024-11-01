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Gazimağusa'da Büyük Sanayi Bölgesinde Hırsızlık

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Gazimağusa'da Büyük Sanayi Bölgesinde Hırsızlık: 200 Parça PVC Malzeme Çalındı, Zanlı Tutuklandı
Gazimağusa'da Büyük Sanayi Bölgesinde Hırsızlık

26 Ekim 2024 tarihinde, Gazimağusa’daki Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinin önünde muhafaza edilen toplam 200 parça PVC malzeme, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Malzemelerin sahibi tarafından fark edilen hırsızlık olayı polise ihbar edildi.

Olayın ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından başlatılan ileri soruşturma neticesinde, söz konusu hırsızlık olayında zanlı olarak görülen Y.G. (E-53) tespit edilerek tutuklandı. Zanlının sorgusunun devam ettiği ve olayla ilgili detayların araştırıldığı öğrenildi.

Polis yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda yargı sürecinin başlatılacağını belirtti.

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