GAZİMAĞUSA'DA ÇALIŞANLARIN HIRSIZLIK İDDİASI: 15 BİN TL VE ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÇALINDI

Bir işyerinde çalışan iki kişinin, tahsil edilen parayı ve işyerine ait ürünleri çaldığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan N.K. (K-52), 08-27 Kasım 2024 tarihleri arasında, müşterilerden tahsil ettiği toplam 15.000 TL'yi işletmenin kasasına koymayıp, kendi tasarrufuna geçirmekle suçlandı.

Ayrıca, N.K.’nin Y.K. (E-57) ile birlikte, işyeri sahibinin bilgisi olmadan, işyerinden birçok ürünü alarak çaldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, söz konusu şahıslar gözaltına alındı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi