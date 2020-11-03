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Gazimağusa'da durağın içine etti! (Kameralara yansıdı)

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Gazimağusa'da durağın içine etti! (Kameralara yansıdı)
Gazimağusa'da durağın içine etti! (Kameralara yansıdı)

Bugün öğlen saatlerinde otobüs durağına giden kimliği meçhul kişi durağı tuvalet olarak kullandı.

Etrafda bulunan vatandaşların dikkatini çekti ve vatandaşlar bu çirkin videoyu çekti.

Yaşanan bu iğrenç olay YOK ARTIK DEDİRTTİ!

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