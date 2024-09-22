Gazimağusa'da Düşme Sonucu Ağır Yaralanma

Gazimağusa, 21 Eylül 2024 – Gazimağusa’da yaşayan 49 yaşındaki Cevat Afşin, alkollü olduğu bir sırada kaldığı binadan çıktıktan sonra henüz tespit edilemeyen bir yerden ve yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay, 20-21 Eylül 2024 tarihlerinde saat 23:00-07:15 arasında gerçekleşti.

Cevat Afşin, ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan müdahalelerin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.