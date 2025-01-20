Bir eğitim merkezine ait kantine pencereden giren hırsız veya hırsızlar, 3.300 TL nakit parayı çaldı. Polis soruşturmasında zanlı olarak tespit edilen 20 yaşındaki S.K. tutuklandı.

Gazimağusa’da Eğitim Merkezinin Kantini Soyuldu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Gazimağusa’da bir eğitim merkezine ait kantine pencereden giren hırsız veya hırsızlar, çekmecede bulunan 3.300 TL nakit parayı çaldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 20 yaşındaki S.K. zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.

Olay, 18 Ocak 2025 tarihinde Gazimağusa’da meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir eğitim merkezine ait kantin binasının penceresini açarak içeriye girdi. Kantinde bulunan çekmeceden 3.300 TL nakit parayı çalan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

Polisin olaydan haberdar olması üzerine başlatılan soruşturmada, zanlı olarak 20 yaşındaki S.K. tespit edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor