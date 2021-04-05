  • BIST 1.430
  • Altın 455,741
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi Olacak

» »
Gazimağusa’da Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi Olacak

Bugün (05 Nisan 2021 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Gazimağusa’da Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Lıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin ilgili bölgelere 45 dk.’lık aralarla dönüşümlü olarak sağlanacağı belirtildi. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması ve gerekli tedbirlerin alınması önemle duyuruldu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş yazdı...TMT, EOKA, Akritas ve Acheson planı ile Kıbrıs05 Nisan 2021 Pazartesi 08:00
  • Koop-Süt ve Okal Koop’ta görevden alma04 Nisan 2021 Pazar 21:52
  • YDP Kurultayına doğru gerginlik artıyor... Arıklı kusasım geldi!04 Nisan 2021 Pazar 21:35
  • İskele'de ve Mağusa'da bazı yerlerde elektrik kesilecek04 Nisan 2021 Pazar 21:21
  • Değirmenlik-Çatalköy yolundaki hasar giderildi04 Nisan 2021 Pazar 19:47
  • 41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi04 Nisan 2021 Pazar 19:15
  • 6586 test yapıldı, 41'i yerel 45  pozitif vaka04 Nisan 2021 Pazar 18:59
  • Savaşan:Dizinin faydası büyük olacak04 Nisan 2021 Pazar 16:57
  • Çakıcı:“Dizi benimsenmedi… Kıbrıs Türk halkının savaş kültürünü sevmemesinden”04 Nisan 2021 Pazar 16:45
  • Amiral Cem Gürdeniz: Algı operasyonu, vicdansızlık!04 Nisan 2021 Pazar 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti