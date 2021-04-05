Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi Olacak

Bugün (05 Nisan 2021 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Gazimağusa’da Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Lıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin ilgili bölgelere 45 dk.’lık aralarla dönüşümlü olarak sağlanacağı belirtildi. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması ve gerekli tedbirlerin alınması önemle duyuruldu.