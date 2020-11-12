Gazimağusa'da elektrik kesintisi yapılacak

Gazimağusa bölgesinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 - 10:00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, bu sürede, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.
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