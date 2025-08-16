Gazimağusa’da Elektrik Kurumu’nun Sistemine İzinsiz Giriş: 20 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Gazimağusa’da 31 Mayıs – 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında bir bilişim suçu olayı yaşandı.
K.T. (E-20) isimli şahsın, henüz tespit edilemeyen bir bilişim sistemi aracılığıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network uygulamasına gizlice ve hukuka aykırı şekilde giriş yaptığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, sistemden herhangi bir zarara yol açmadan çıkış yapıldığı tespit edildi.
Olay, 15 Ağustos 2025 tarihinde polisin bilgisine geldi. Bunun üzerine başlatılan ileri soruşturma kapsamında K.T. isimli şahıs tutuklandı.
Polis, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
