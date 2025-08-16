Gazimağusa’da Elektrik Kurumu’nun Sistemine İzinsiz Giriş: 20 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Gazimağusa’da 31 Mayıs – 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında bir bilişim suçu olayı yaşandı.

K.T. (E-20) isimli şahsın, henüz tespit edilemeyen bir bilişim sistemi aracılığıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network uygulamasına gizlice ve hukuka aykırı şekilde giriş yaptığı belirlendi.