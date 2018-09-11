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Gazimağusa'da elektrik panosu patladı, İki kişi yaralandı!

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Gazimağusa'da elektrik panosu patladı, İki kişi yaralandı!
Gazimağusa'da elektrik panosu patladı, İki kişi yaralandı!

10.09.2018 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir üniversitenin yurtlar bölgesinde, inşaatı yeni bitmiş öğrenci yurdunun elektrik panosunda, elektrik bağlamaya çalıştıkları sırasında elektrik kontağından dolayı meydana gelen patlamada Ender POLAT ve Bedi SABA  yüzlerinin ve vücutlarının muhtelif yerlerinden yanarak  yaralanmışlardır.

Adı edilenler Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerine müteakip, Ender POLAT taburcu olurken, Bedi SABA  müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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