Gazimağusa’da Emanetçi Tarafından Hırsızlık: 46,700 TL’yi Tasarrufuna Geçirdi

Gazimağusa’da Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 aylarında bir iş yerinde yaşanan olayda, emanetçi olarak görev yapan R.Ç. (59), işvereninin kendisine teslim ettiği parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Polis raporlarına göre, R.Ç., işvereninden iş arkadaşına vermesi için aldığı toplam 46,700 TL tutarındaki maaş ve ek mesai ücretlerini, belirtilen kişiye teslim etmeyip kendi tasarrufuna geçirdi. Üç aylık bir dönemi kapsayan bu olay, işverenin durumu fark edip polise başvurması üzerine ortaya çıktı.

Şüpheli Tutuklandı

Polisin yaptığı soruşturmada, olayın faili olarak tespit edilen R.Ç. tutuklandı. Çalınan paranın akıbeti ve olayın detaylarının netleştirilmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.