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Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık!

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Gazimağusa bölgesinde gece saatlerinde bir ikametgahta hırsızlık gerçekleşti
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık!

 

          09.09.2022 tarihinde, 00:01-03:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da, Şefkat Hepşen Sokak üzerinde bulunan Hayriye KARASAÇ’a ait ikametgah içerisinden üç farklı şahsa ait toplam 5,700 TL nakit para, bir adet bayan çantası, para cüzdanı ve muhtelif banka/kredi kartları ile iki tane çeyrek, bir tane de yarım cumhuriyet altını, yine Gazimağu’da Ayluga Mahallesi Bayraktar Yolu Sokak üzerinde bulunan Türkan ATEŞ’e ait ikametgah içerisinden de 7,300 TL nakit para çalınmıştır.

            Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen Y.M.M.M.H.(E-22) ve A.A.A.(E-34) tutuklanmıştır.

Y.M.M.M.H.(E-22)’nin ayrıca 03-04.09.2022 tarihleri arasında Gazimağusa’da, Sincan Sokak üzerinde park halinde bulunan Özlem AĞIT’a ait araç içerisinden bir adet bayan cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen farklı kişilere ait toplam 4 adet kimlik kartı ile iki adet bankamatik ve kredi kartlarını da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.   

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