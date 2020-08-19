  • BIST 1.114
  • Altın 460,130
  • Dolar 7,2153
  • Euro 8,5939
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Gazimağusa'da evinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki kişiye otopsi yapıldı

» »
Gazimağusa'da evinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki kişiye otopsi yapıldı
Gazimağusa'da evinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki kişiye otopsi yapıldı

Gazimağusa’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmael Bangoura’nın (E-25) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği belirtildi.

Polis açıklamasına göre, Pazar günü gerçekleşen ölümle ilgili soruşturma da devam ediyor.

Ozanköy’de  evinin bahçesinde bulunan üstü kapalı su kuyusuna düşerek  yaşamını yitiren Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun (E-47)  otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma” olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'ya saat 17'de su verilecek09 Ağustos 2020 Pazar 14:21
  • CTP: “Mağusa Belediyesi sahte evrak düzenleyerek Maliye Bakanlığı’nı kandırdı”09 Ağustos 2020 Pazar 13:04
  • Mağusa'da darp, elmacık kemiği kırıldı09 Ağustos 2020 Pazar 10:34
  • İNSANLIK DRAMI: Pandemi döneminde gizlice fuhuş yaptırıldı08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:22
  • Mormenekşe köyünde yangın çıktı02 Ağustos 2020 Pazar 10:14
  • Tatar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:56
  • Gazimağusa'da korkutan kaza!01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:49
  • Mağusa İnisiyatifi: “Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’de kent kıyımına seyirci kalmayacağız”30 Temmuz 2020 Perşembe 16:43
  • Mağusa Belediyesi çalışanlarının bir kısmı kurban bayramını parasız kutlayacak30 Temmuz 2020 Perşembe 15:07
  • Antik Mağusa Vakfı Heyeti, Arter’i ziyaret etti24 Temmuz 2020 Cuma 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti