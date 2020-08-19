Gazimağusa'da evinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki kişiye otopsi yapıldı

Gazimağusa’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmael Bangoura’nın (E-25) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği belirtildi.
Polis açıklamasına göre, Pazar günü gerçekleşen ölümle ilgili soruşturma da devam ediyor.
Ozanköy’de evinin bahçesinde bulunan üstü kapalı su kuyusuna düşerek yaşamını yitiren Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun (E-47) otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma” olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.