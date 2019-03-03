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Gazimağusa’da gece saatlerinde meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi

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Gazimağusa’da gece saatlerinde meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi.
Gazimağusa’da gece saatlerinde meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi

Kaza, saat 03.15 sıralarında Salamis Caddesi üzerinde bulunan Lemar alışveriş merkezi önünde 22 yaşındaki Ahmet Koruk yönetimindeki GS 849 plakalı salon aracı 160 mgl alkollü ve dikkatsizce Güney istikametine doğru seyir halindeyken, önünde yine aynı istikamete doğru seyreden 35 yaşındaki Nazan Öztemur yönetimindeki NJ 994 plakalı salon aracı geçmeye çalıştığı sırada kuzey istikametine doğru seyreden 40 yaşındaki Necat Tosun yönetimindeki TKG 528 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpması sonucu savrulan GS 849 plakalı araç NJ 994 plakalı araca da çarparak ters dönmesi sonucu meydana geldi.

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Kaza sonucu yaralanan GS 849 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Koruk, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.MHA

MHA

 

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