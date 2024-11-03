Gazimağusa’da Gece Yarısı Kaza: Araç Takla Attı, Sürücü Yoğun Bakımda
Gazimağusa, 03 Kasım 2024 – Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi yolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, 29 yaşındaki İnanç Bilinçli’nin kullandığı GG 660 plakalı araç virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kaza, saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Bilinçli’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yolun soluna savrularak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü İnanç Bilinçli ve araçtaki yolcu Erkan Mutela (25), olay yerine gelen ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrası Mutela, acil serviste müşahede altına alınırken, durumu daha ağır olan Bilinçli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yetkililer, sürücüleri yol ve viraj koşullarına uygun hızda ilerlemeleri konusunda uyardı.
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