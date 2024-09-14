Gazimağusa’da Genç Tutuklandı: İkamet İzinsiz Ve Keser Taşımakla Suçlanıyor

Gazimağusa, 13 Eylül 2024 – Bugün saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’nın Kızılcık Sokak’ında 19 yaşındaki Ö.F.A., makul bir mazereti olmaksızın tasarrufunda bulundurduğu keser ile çevresine rahatsızlık vermesi üzerine suçüstü tutuklandı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, Ö.F.A.’nın keseri sağa sola sallayarak çevredeki insanlara endişe verici bir durum oluşturduğunu tespit etti. Yapılan muhaceret kontrolü neticesinde, gencin yasal bir statüsü olmadan KKTC’de ikamet ettiği de belirlendi.

Ö.F.A., hem keser taşımak suçundan hem de ikamet izinsiz olmakla suçlanıyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte. Yetkililer, toplum düzeninin sağlanması adına benzer durumların engellenmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Gelişmeler yakından takip edilecek.