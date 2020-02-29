Gazimağusa’da Hırsızlık

Gazimağusa’da hırsızlıktan bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, zanlı Z.A’nın (K-20) çalışmakta olduğu alışveriş merkezinde 989 TL nakit parayı kasaya yatırmayarak çaldığı ve tutuklandığı belirtildi.
Gazimağusa’da hırsızlıktan bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, zanlı Z.A’nın (K-20) çalışmakta olduğu alışveriş merkezinde 989 TL nakit parayı kasaya yatırmayarak çaldığı ve tutuklandığı belirtildi.
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