Gazimağusada hırsızlık

21,20 ve 17v yaşlarında ki zanlılar faaliyet gösteren bankayı soydu

01.06.2022 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir marketin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, kasasında muhafaza edilen toplam 3200 TL nakit para ile bir paket sigara çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen S.F.(K-21), P.C.(K-20) ve S.S.(K-17) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.