Gazimağusa'da hırsızlık!

12 Haziran - 06 Temmuz 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir beton üretim şirketinde çalışan L.D.(E-37), R.D(E-43), M.B.(E-51) ve S.O.A.(E-29)’nın, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaata götürmek üzere işyerinden aldıkları toplam 240 metreküp betonun yaklaşık 22 metreküpünü, iş yerinden habersiz olarak başka bir şahsa ait ikametgahının garaj yoluna ve yine işyerine ait toplam 33 metreküp betonu ise bir araç galerisinin zeminine dökmek suretiyle, bahse konu müşterilerden temin ettikleri toplam 152,000 TL parayı çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.