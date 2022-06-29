  • BIST 2.472,27
  • Altın 975.067
  • Dolar 16.6964
  • Euro 17.5517
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Gazimağusa'da İişyeri vergilerinin son ödeme tarihi 31 Ekim 2022

» »
Gazimağusa Belediyesi 51/95 sayılı Belediyeler Yasası gereğince Gazimağusa Belediye sınırlarında faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri
Gazimağusa'da İişyeri vergilerinin son ödeme tarihi 31 Ekim 2022

şirket ve ortaklıklar ile bunların şubelerinin 2022 yılı meslek vergilerinin tarhiyatını yaparak listeleri askıya aldı. Meslek vergilerine itiraz süresinin 20 gün olduğunu kaydeden belediye yetkilileri, Meslek Vergilerinin en son ödeme tarihinin ise 31 Ekim 2022 olduğu, bu tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme zammı uygulanacağını bildirdi. Askıya alınan listelere itiraz etmek isteyen mükellefler yasa gereği,  20 gün içerisinde dilekçeyle Gazimağusa Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor.

 

meslek-vergisi-2022.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da feci olay! Dördüncü kattan beton zemine düştü...17 Haziran 2022 Cuma 15:44
  • Gazimağusa’dan Diğer İlçelere Toplu Ulaşım Ağının Kurulması İçin Çalışma Yapılıyor17 Haziran 2022 Cuma 14:15
  • Yeniboğaziçi'nde Piyasaya sahte döviz sürdü16 Haziran 2022 Perşembe 14:24
  • Yeniboğaziçi’nde ani ölüme otopsi, işte sonuç16 Haziran 2022 Perşembe 14:22
  • Gazimağusa’da Motosiklet Kazası15 Haziran 2022 Çarşamba 14:57
  • Yeniboğaziçi ve Bafra’da yarın elektrik kesintisi15 Haziran 2022 Çarşamba 14:35
  • Pınarlı Köyü'nde korkutan yangın12 Haziran 2022 Pazar 11:27
  • Gazimağusa'da bisikletliye yine araç çarptı!12 Haziran 2022 Pazar 08:51
  • Sorumsuzluğu yangına neden oldu!11 Haziran 2022 Cumartesi 14:06
  • Gazmağusa'da yere düşürülen bankamatik kartını aldılar kullandılar, 3 kişi tutuklandı!09 Haziran 2022 Perşembe 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti