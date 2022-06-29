Gazimağusa'da İişyeri vergilerinin son ödeme tarihi 31 Ekim 2022

şirket ve ortaklıklar ile bunların şubelerinin 2022 yılı meslek vergilerinin tarhiyatını yaparak listeleri askıya aldı. Meslek vergilerine itiraz süresinin 20 gün olduğunu kaydeden belediye yetkilileri, Meslek Vergilerinin en son ödeme tarihinin ise 31 Ekim 2022 olduğu, bu tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme zammı uygulanacağını bildirdi. Askıya alınan listelere itiraz etmek isteyen mükellefler yasa gereği, 20 gün içerisinde dilekçeyle Gazimağusa Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor.