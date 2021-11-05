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Gazimağusa'da iki ayrı operasyon!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Gazimağusa'da iki ayrı operasyon!

04.11.2021 tarihinde, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından S.K.(E-63)’ye ait ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 139 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet suboxone marka hap ve çeşitli markalarda 18 adet av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-51) ve D.K.(E-41) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Bir diğer operasyon, 04.11.2021 tarihinde, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından H.A. (E-31), İ.T.(E-26) ve H.A.(E-30)’nın  birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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