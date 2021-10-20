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Gazimağusa’da iki evde uyuşturucu bulundu… 5 kişi tutuklandı

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Polis, Gazimağusa’da iki evde uyuşturucu bularak 5 kişiyi tutukladı.
Gazimağusa’da iki evde uyuşturucu bulundu… 5 kişi tutuklandı

Polis, Gazimağusa’da iki evde uyuşturucu bularak 5 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Gazimağusa’da E.E.M.’nin (E-24) evinde arama yaptı. Yaklaşık 44 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir hassas terazi ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunan yeşil öğütücü bulunarak emare alındı. Bahse konu şahısla söz konusu evde olan A.A.(E-20), O.A.A.M.(E-19),  H.A.(E-19) ve T.H.H.H.(E-20) tutuklandı.

İleri soruşturmada H.A.’nın (E-19) evinde de arama yapıldı, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunarak emare alındı.

Öte yandan dün akşamüzeri Güzelyurt – Lefkoşa Anayolu üzerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda H.K.’nın (E-40) aracında ve üzerinde yeşil reçeteyle tabii hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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