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Gazimağusa’da İkinci Bahar Yaşam Kulübü Anneler Günü’nü Unutmadı

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Gazimağusa’da İkinci Bahar Yaşam Kulübü Anneler Günü’nü Unutmadı
Gazimağusa’da İkinci Bahar Yaşam Kulübü Anneler Günü’nü Unutmadı

Anneler Günü kutlamaları çerçevesinde Gazimağusa Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü tarafından yaşlı bakım evlerine ziyaretler düzenlenirken, hem yaşlı bakım evlerinde bulunan annelere, hem kulüp üyesi olan annelere çiçek verildi.

Kent genelinde toplam 2 bin 550 üyesine çeşitli hizmetler sunan ve yılın her günü üyeleriyle birlikte olan İkinci Bahar Yaşam Kulübü ekipleri Anneler Günü dolayısıyla bin 562 üyesini evlerinde ziyaret etti.

Bu arada Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, fedakarlık, sonsuz ve koşulsuz sevgi kelimelerinin vücut bulan hali olan annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi bir arada tutanının anneler olduğunu söyleyen Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, annelerin hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Sınırsız sevgi ve fedakârlıkla toplumun geleceğini yetiştiren annelerimizle sadece yılın bir gününde değil her gününde onların sevgilerine ve emeklerine layık olmamız gerektiğini söyleyen Başkan Arter, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı ve sağlıklı günler diledi.

 
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