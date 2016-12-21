Gazimağusa'da “İmar Planı ve yaşama etkileri” konuşuldu

Toplumcu Demokrasi Partisi, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu tarafından düzenlenen 'Mağusa Sorunlarını Konuşuyor' adlı paneller dizisi sürüyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu tarafından Mağusa İlçesi'nin sorunlarının konuşulduğu 'Mağusa Sorunlarını Konuşuyor' isimli paneller dizisi sürüyor. 'İmar Planı ve Yaşama Etkileri' konulu ikinci panel Sakarya bölgesindeki Mağusa Gençlik Akademisi binasında gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Bağımsızlık Yolu üyesi Fatih Bayraktar'ın, açılış konuşmasını TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in yaptığı panelde, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu "İmar Mevzuatı ve Ülkedeki Durum", Şehir Planlama Dairesi Mağusa, Yenibogazici, İskele İmar Planı görevlilerinden Şehir Plancısı Elda İstillozlu "Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı Süreci" , Prof. Dr. Mimar Şebnem Hoşkara ise "Yaşanabilir, Sağlıklı, Sürdürülebilir Kent için Planlama" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Panel, konuşma ve sunumların ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.

-Cemal Özyiğit-

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 'Mağusa Sorunlarını Konuşuyor' adlı panellerde çok önemli konuların konuşulduğunu, uzmanların çok önemli bilgi ve verileri ortaya koyduklarını belirterek, panellerin düzenlenmesinde emeği geçenler, katkı koyan uzmanlar ve katılımcılara teşekkür etti.

Ülkenin en önemli sorunlarının başında plansızlık geldiğine dikkat çeken Özyiğit, ülkede birçok alanda plan ve program olmadığını, daha da kötüsü ülkeyi yönetenlerin böyle bir dertleri de bulunmadığını kaydetti.

Ülkede kaçak yapılaşma ile birlikte kentlerin sağlıksız bir şekilde geliştiğini kaydeden Özyiğit, "İmar Yasası 1989 yılında çıkarılırken, 2 yıl içinde ülkesel fizik planın hazırlanması ve hemen ardından da İmar Planlarının yaşama geçmesi amir hüküm olarak ortaya konmuştu. Ancak aradan 26-27 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar sadece Sn. Akıncı'nın Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılan Lefkoşa İmar Planı hayata geçmiştir" dedi.

Ülkesel Fizik Planın yıllar sonra en nihayet geçen yıl yaşam bulduğunu, ancak buna dayalı hazırlanması gereken İmar Planlarının halen yaşam bulmadığını belirten Özyiğit, ülkenin halen emirnameler ve oldu bittiler ile yönetilmeye devam edildiğini kaydetti.

Girne ve Çatalköy Belediyelerinin İmar Planlarının tamamlanma aşamasına geldiğini, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayan İmar Planı çalışmalarının da yeni yeni başlatıldığını kaydeden Özyiğit, söz konusu bölgelerde çok ciddi bir yağma ve talanın yaşandığını, bu nedenle acil bir plana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Özyiğit, ülkedeki tüm yerel yönetimlerin İmar Planları ile ilgilenmesi, üniversitelerin de mutlaka bilimsel anlamda yol gösterici olmaları gerektiğini söyledi.

Kıbrıs konusuna çözüm bulma çabalarının sürdüğü önemli bir süreçten geçildiğini, Ocak ayı başında Cenevre'de önemli bir zirve gerçekleştirileceğini anımsatan Özyiğit, "Adil ve kalıcı bir çözümün bulunması, barışla taçlanması en büyük arzumuz, ancak ne olursa olsun, bu ülkede planlı, programlı kentlerde insanca yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara insanca yaşayabilecekleri bir ülke bırakmak hepimizin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

"Mağusa Sorunlarını Konuşuyor" adlı paneller dizisinin ilki 14 Kasım tarihinde 'Kanalizasyon Kabusu ve Mağusa'nın Değişen Kokusu' adı altında gerçekleştirilmişti.