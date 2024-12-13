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Gazimağusa’da insan hakları konuşulacak

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Gazimağusa’da yarın düzenlenecek etkinlikte insan hakları konuşulacak.
Gazimağusa’da insan hakları konuşulacak

Gazimağusa’da yarın düzenlenecek etkinlikte insan hakları konuşulacak.

İnsan Hakları Platformu’nun, Ekor Elegance Hotel’de yarın 09.00 – 17.30 saatleri arasında düzenleyeceği ve 3 oturumda yapılacak “Değişen Dünyada İnsan Hakları Konferansı”nda insan hakları konusundaki güncel tartışmalar ele alınacak.

Verilen bilgiye göre, etkinlik İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak, ardından ülkeden ve yurt dışından uzmanlar sunum yapacak.

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