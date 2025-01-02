Gazimağusa’da İş Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

02 Ocak 2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’ndeki Çeten Yapı Market’e ait ambarda meydana gelen iş kazası, trajik bir şekilde sonuçlandı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten blok halindeki demir profillerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Kılınç (55), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sırasında, demir profillerin raflara yerleştirilme işlemi yapılıyordu. Kaza sonrası yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliği ihlallerine dikkat çeken bu olay, çalışma ortamlarında gerekli önlemlerin alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi