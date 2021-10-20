Gazimağusa'da işler kızıştı!

Seçim 26 Aralık'ta olması konuşuluyor

Siyasi Kulislerde seçimin 26 Aralık'ta olabileceği konuşuluyor. UBP hariç tüm partilerin 26 Aralık tarihi için uzlaşıya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

UBP'nin ise seçim tarihini 31 Kasım tarihinde yapılacak olan kurultaydan sonra almak istediği gelen bilgiler arasında.

CTP Büyükkonuk Belediyesi'nde münhal açtı

Bir yandan Parlamento seçimleri konuşulurken diğer yandan da partiler yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. CTP'nin Karpaz'da bulunan Büyükkonuk Belediyesi için münhal açtığı dikkatlerden kaçmazken, Mehmetçik ve Dipkarpaz'da Belediye Başkanları halen görevde olmasına rağmen oraları için münhal açmaması kafalarda soru işaretleri yarattı. CTP'nin Büyükkonuk Belediye Başkanı adayı Yüksel Asım'ın olması bekleniyor.

Harmancı LTB'de yeniden aday gibi

LTB Belediye başkanı Mehmet Harmancı'nın yeniden LTB başkanlığı için büyük bir ittifak oluşturup yeniden aday olması bekleniyor. Harmancı'nın TDP yanında Bağımsızlık Yolu, YKP gibi sol partiler ile birlikte bazı diğer büyük partilerden de destek alabileceği konuşuluyor. Harmancı adaylık kararını Ocak ayında vereceğini açıklamıştı.

Mağusa'da işler kızışıyor

2022 yılının Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlilik devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile mevcut Belediye Başkanı İsmail Arter'in bir süre öne yakın çevresine Haziran 2022'de yapılacak olan yerel seçimlerde aday olup olmayacağına henüz karar vermediği öne sürüldü.

CTP MÜNHAL AÇTI ADAYINI İLAN ETTİ

Anamuhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa İlçesi Geçitkale, Akdoğan ve GMB Başkan adaylığı için münhal açtı. Münhal süresi 15 Eylül çarşamba günü doldu. CTP Uzm. Dr. Süleyman Uluçay'ı 2022 yılının Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlerde GMB'ye aday gösterme kararı verdi. Dr. Uluçay'ın adaylık tanıtımı da yapıldı.

UBP'DE DOKTOR ADAY

Hükümetin büyük ortağı UBP ise bir önceki seçimde desteklediği Arter'in aday olup olmayacağına karar vermemesi sonrasında adaylar konuşulmaya başlandı. GMB için bir çok aday ismi konuşulurken en güçlü adayın Dr. Erdal Özcenk olacağı konuşuluyor. Dr. Erdal Özcenk bir dönem UBP'den milletvekilliği görevi yapmıştı. Özcenk halen DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. UBP'nin Dr. Öcenk'le GMB'yi yüksek bir oy ile almayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

TDP DE DOKTORA TEKLİF GÖTÜRDÜ

Bir diğer muhalefet partisi TDP de kurultayının bitmesi ile birlikte yerel seçimler ile ilgili çalışmaların başladığı da öğrenildi. TDP'nin 6 ilçe ve kent Belediyesi olan Gönyeli'de güçlü ve kazanacak adaylarla seçimlere girip LTB'de iki dönemde yakalanan başarıyı diğer şehirlere de yaymak istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde TDP'den üst düzey bir heyetin TDP'nin yeni seçilen İlçe Başkanı Erkan Sarı ile birlikte Mağusa'da çok sevilen bir doktora GMB başkan adaylığı için daha önce götürülen teklifi somutlaştırmak için yeniden ziyaret gerçekleştirdikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye göre TDP'nin Gazimağusa'da adayını Aralık ayı içerisinde büyük bir şölen ile tanıtacağı öğrenildi.

Mağusa'da TKPYG'liler İbreyi DP'ye çevirdi



Geçtiğimiz seçimde solda ittifak yaparak giren TKPYG %2 civarında oy alarak barajı geçememiş ve Meclis'e girememişti. Seçimden sonra BKP TKPYG'den ayrıldı, SODEP ayrılıp DP'ye katıldı CTP'liler ise yuvalarına geri döndü.

TKPYG, TDP'den de umduğunu bulamayınca Mağusa bölgesinde bazı üst düzey TKPYG'lilerin DP ile flörtleştiği ve seçime DP ile birlikte girmeyi gündemlerine aldıkları belirtiliyor.

Bilindiği üzere bir dönem de şimdi TKPYG Genel Sekreteteri de olan Mehmet Davulcu DP'den aday olmuş ve DP aday tanıtım etkinliğinde Serdar Denktaş tarafından Mehmet Davulcu Denktaş olarak anons edilmesi siyasi kulislerde çok tartışma konusu olmuştu.