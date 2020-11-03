Gazimağusa'da izolasyon makinesi patladı

Bülent DENİZ kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde ameliyata alınmış olup, tedavisi halen devam etmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

03.11.2020 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Çanakkale Bölgesinde, Bülent DENİZ (E-36), Mustafa Hasan Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta izolasyon isi yaptığı sırada, henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı izolasyon makinesinde meydana gelen patlama neticesinde ağır şekilde yaralanmıştır. Bülent DENİZ kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde ameliyata alınmış olup, tedavisi halen devam etmektedir. Soruşturma devam etmektedir.