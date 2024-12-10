Gazimağusa’da Kaçak Et Operasyonu

09 Aralık 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’daki Derinya Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan J.C.M.K. (49 yaşında, erkek) adlı kişinin bavulunda, gümrük memurları tarafından yapılan aramada toplam 20 kilogram tavuk ve 20 kilogram domuz eti ele geçirildi.
Söz konusu etlerin, ithali yasak olmasının yanı sıra gümrüksüz olarak ülkeye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Ele geçirilen ürünler emare olarak kaydedilirken, J.C.M.K. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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