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Gazimağusa'da kadın cinayeti! Halime hemşireyi katletti!

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Gazimağusa'da kadın cinayeti! Halime hemşireyi katletti!
G.Mağusa Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Halime Çetin eşi tarafından silahla vuruldu

G.Mağusa Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Halime Çetin eşi tarafından silahla vuruldu.

Önce Halime hemşireyi vuran eşi sonra da kendini vurdu.

Halime hemşirenin göğsünden ve kasığından vurulduğu ve hayatını kaybettiği öğrenilirken kendisini vuran eşinin de yüzünden ağır yaralandığı ve Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

Hayrettin Özcömert isimli şahıs, önce eşi Halime Çetin'i ardından da kendisini vurdu.

Gazimağusa Beşevler Bölgesi'nde Hayrettin Özcömert (E-43), tasarrufunda bulundurduğu av tüfeği ile Halime Çetin (K-45)’e ateş ettikten sonra, av tüfeği ile kendini de başından vurarak intihara teşebbüs etti.

Halime Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, Hayrettin Özcömert Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mağusa'da infial yaratan cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. 

Gergin anların yaşandığı cinayet mahalinde Halime Çetin'in acılı ailesi yaşadıkları kötü olayın acısıyla basın mensuplarına tepki gösterdi.

Polis ekipleri olaylara müdahale etti.

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