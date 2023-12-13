Gazimağusa'da Kafe Hırsızlığı: Çalışan Şüpheli

Gazimağusa Kafe Hırsızlığı: Çalışan O.K.(E-26), İşyerinde Satışa Sunulan 83 Bardak ile El Çantası, Cüzdan ve Parfüm Çalarak Yakalandı
04-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir kafede istihdam edilen O.K.(E-26), işyeri içerisindeki hırsızlıkla suçlanıyor. Toplam 83 adet bardak ile el çantası, cüzdan ve parfümün çalındığı tespit edilen olayda, şüpheli şahıs tutuklandı. Soruşturma süreci devam etmektedir, detaylar gelecek.
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