Gazimağusa'da Kanunsuz Bıçak Taşımak, Sarhoşluk ve Rahatsızlık

26.09.2024 tarihinde saat 02:30 sıralarında Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde kamuya açık bir alanda üç şahıs sarhoşluk ve rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle suçüstü yakalandı.

O.Y. (E-31) 276 miligram, B.S. (E-21) 302 miligram alkollü içki etkisi altındayken, B.D. (E-22) ise nefes örneği vermeyi reddetti.

Şahıslar, yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdikleri esnada polis tarafından tutuklandı.

Ayrıca B.D.'nin üzerinde kanunsuz olarak kelebek cinsi bir bıçak taşıdığı tespit edilip, bıçak emare olarak alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.