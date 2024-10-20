Gazimağusa’da Karton Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

19 Ekim 2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında Gazimağusa’daki Topçu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde bulunan karton toplama kafesindeki kartonlar çalındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hırsızlık olayında şüpheli olarak değerlendirilen Y.C. (36) ve A.Y. (50) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis yetkilileri soruşturmanın genişletildiğini ve hırsızlıkla ilgili daha fazla bilginin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.