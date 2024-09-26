Gazimağusa'da Kasti Hasar: Akrabasıyla Tartışan Şahıs Eşyaları Kırdı

Gazimağusa’da 09.09.2024 tarihinde yaşanan bir olayda, misafir olarak bulunduğu bir evde akrabasıyla tartışan O.M. (E-35), sinirlerine hakim olamayarak evdeki eşyalara ve pencerelere zarar verdi. İddiaya göre, akrabasının kendisiyle konuşmak istememesi üzerine öfkeye kapılan şahıs, evin içinde bulunan çeşitli eşyalar ve üç pencere camını kasten kırarak büyük hasara yol açtı.

Polis, olayın bildirilmesi üzerine hemen harekete geçerek incelemelere başladı. Yapılan ileri soruşturmada, O.M.'nin kimliği tespit edilip, kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı. Şahıs hakkında adli süreç başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.